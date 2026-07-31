СМИ сообщили о возможном визите Ким Чен Ына во Владивосток

В министерстве объединения Республики Корея не исключили, что запуск моста через реку Туманную станет поводом для совместного присутствия глав России и КНДР — если объект успеют подготовить к началу ВЭФ. Аналитики связывают потенциальный визит и с недавними переговорами: в Москве в этом месяце состоялась встреча министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи с российским коллегой Сергеем Лавровым.