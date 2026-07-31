Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ сообщили о возможном визите Ким Чен Ына во Владивосток

Поездка может совпасть с Восточным экономическим форумом и открытием моста через реку Туманную. В Москве уже прошли переговоры глав МИД двух стран.

Источник: KCNA

Южнокорейское агентство «Yonhap» сообщило о вероятном визите лидера КНДР Ким Чен Ына во Владивосток в сентябре 2026 года. По данным СМИ, поездка может быть приурочена к Восточному экономическому форуму, а также к церемонии открытия автомобильного моста между Приморским краем и КНДР.

В министерстве объединения Республики Корея не исключили, что запуск моста через реку Туманную станет поводом для совместного присутствия глав России и КНДР — если объект успеют подготовить к началу ВЭФ. Аналитики связывают потенциальный визит и с недавними переговорами: в Москве в этом месяце состоялась встреча министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи с российским коллегой Сергеем Лавровым.

В «Yonhap» предположили, что на этих переговорах могли прорабатываться детали контактов на высшем уровне во втором полугодии 2026 года. Официальных подтверждений от российской или северокорейской стороны пока не поступало.

Ранее в Приморье уже сообщали о планах открытия моста в северокорейскую зону Расон. Этот инфраструктурный проект рассматривается как важный шаг в развитии транспортного сообщения между двумя странами.

Восточный экономический форум во Владивостоке традиционно становится площадкой для международных контактов высокого уровня. Если информация о визите подтвердится, это станет одним из значимых политических событий в регионе в этом году.

Узнать больше по теме
Ким Чен Ын — биография, детство и личная жизнь лидера КНДР
Политическое руководство КНДР продолжает оставаться в центре внимания мировой общественности. Одним из ключевых лидеров страны считается Ким Чен Ын, возглавивший государство после смерти своего отца в 2011 году. Его политика направлена на укрепление военного потенциала, развитие экономики в условиях международных санкций и поддержание внутренней стабильности.
Читать дальше