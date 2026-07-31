СМИ сообщили о возможном визите Ким Чен Ына во Владивосток

Южнокорейское агентство «Yonhap» сообщило о вероятном визите лидера КНДР Ким Чен Ына во Владивосток в сентябре 2026 года. По данным СМИ, поездка может быть приурочена к Восточному экономическому форуму, а также к церемонии открытия автомобильного моста между Приморским краем и КНДР.
В министерстве объединения Республики Корея не исключили, что запуск моста через реку Туманную станет поводом для совместного присутствия глав России и КНДР — если объект успеют подготовить к началу ВЭФ. Аналитики связывают потенциальный визит и с недавними переговорами: в Москве в этом месяце состоялась встреча министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи с российским коллегой Сергеем Лавровым.
В «Yonhap» предположили, что на этих переговорах могли прорабатываться детали контактов на высшем уровне во втором полугодии 2026 года. Официальных подтверждений от российской или северокорейской стороны пока не поступало.
Ранее в Приморье уже сообщали о планах открытия моста в северокорейскую зону Расон. Этот инфраструктурный проект рассматривается как важный шаг в развитии транспортного сообщения между двумя странами.
Восточный экономический форум во Владивостоке традиционно становится площадкой для международных контактов высокого уровня. Если информация о визите подтвердится, это станет одним из значимых политических событий в регионе в этом году.