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Губернатор Бочаров: подразделения ПВО отражают атаку БПЛА в Волгограде

По данным главы регионе, повреждены многоквартирный дом на севере Волгограда и частное домостроение на юге.

Массированную атаку беспилотников пережила Волгоградская область ночью 31 августа. Зафиксированы повреждения гражданских объектов. Вспыхнул пожар на юге и западе областного центра. Пострадали люди. Об этом сообщает глава региона Андрей Бочаров.

По данным губернатора, повреждены многоквартирный дом на севере Волгограда и частное домостроение на юге. Возгорания зафиксированы на промышленном предприятии топливно-энергетического комплекса на юге областного центра и складских помещениях в Дзержинском.

«На данный момент на месте работают оперативные службы, ликвидация возгораний продолжается. Пятеро пострадавших госпитализированы, им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — подтвердил Андрей Бочаров в 4:31.

Ранее сообщалось, что учения по сигналу «Ракетная опасность» пройдут в городе Новоаннинском.

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