Борьба с мигрантами вызвала нехватку кадров в контртеррористических службах США

Особое внимание в докладе уделено кадровому дефициту в Управлении разведки и анализа DHS, где остаются незанятыми 300 вакансий, а также в Агентстве по кибербезопасности и защите инфраструктуры (CISA), потерявшем специалистов по безопасности выборов. Новые сотрудники CISA не успеют приступить к работе до ноябрьских промежуточных выборов.