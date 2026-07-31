Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: Уиткофф и Кушнер в ближайшие дни посетят Украину

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и бизнесмен Джаред Кушнер посетят Украину в ближайшие дни. Об этом господин Трамп сказал в разговоре с Financial Times (FT).

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и бизнесмен Джаред Кушнер посетят Украину в ближайшие дни. Об этом господин Трамп сказал в разговоре с Financial Times (FT).

Точную дату поездки американский президент не назвал. Эта поездка станет первым визитом господина Уиткоффа и господина Кушнера на Украину.

Накануне FT со ссылкой на источники сообщала, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер согласились впервые посетить Киев. По информации журналиста газеты Кристофера Миллера, переговорщики могут отправиться на Украину в ближайшие две недели.

На прошлой неделе представители США обсудили возобновление мирных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. «Переговоры знаменуют собой резкий сдвиг от напряженности» между Вашингтоном и Киевом, сказали собеседники FT.

В начале июля ТАСС со ссылкой на источники сообщал о возможном визите господина Уиткоффа и Кушнера в Россию до конца августа. Однако точных дат визита нет. Последний раз представители США посещали Москву в конце января.

Как сообщала The New York Times, американские переговорщики готовы к визитам в Москву и Киев только при наличии конкретных тем для обсуждения, а не «ради фотосессии».

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше