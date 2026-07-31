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Трамп подтвердил визит Уиткоффа и Кушнера на Украину в ближайшие дни

Спецпосланник США Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер отправятся на Украину с первым визитом.

Источник: Reuters

Президент США Дональд Трамп подтвердил изданию Financial Times, что спецпосланник Стив Уиткофф и зять главы американского государства Джаред Кушнер в ближайшие дни отправятся с первым визитом на Украину.

Известная американская журналистка Лора Лумер ранее сообщила, что Уиткофф и Кушнер посетят Киев в течение нескольких ближайших недель.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что 4 июля в ходе телефонного разговора президенты России и США, Владимир Путин и Дональд Трамп, обсудили вопросы урегулирования украинского кризиса. Американский лидер отметил, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер готовы прибыть в Москву в удобное для этого время.

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