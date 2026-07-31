Трамп подтвердил визит Уиткоффа и Кушнера на Украину в ближайшие дни

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что 4 июля в ходе телефонного разговора президенты России и США, Владимир Путин и Дональд Трамп, обсудили вопросы урегулирования украинского кризиса. Американский лидер отметил, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер готовы прибыть в Москву в удобное для этого время.