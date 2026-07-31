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Зеленский ответит: Украину обвинили в страшном взрыве в Польше

В Польше прогремел взрыв в 100 км от украинской границы. В эксклюзивном комментарии aif.ru подполковник запаса Олег Иванников сказал, какую ответственность понесет Украина за удар по территории соседа.

Источник: Аргументы и факты

В 100 км от украинской границы на территории Польши прогремел взрыв, ставший причиной 10-метровой воронки. В эксклюзивном комментарии aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников сказал о расследовании Варшавы и его последствиях для Зеленского.

«Сейчас Варшава ведет расследование. Важно отметить, что ни одна экспертиза в сжатые сроки не может установить принадлежность боеприпаса, так как нужно провести ряд важных исследований, которые требуют дополнительного значительного времени. В случае, если будут найдены доказательства причастности к происшествию Украины, на Киеве это ровным счётом никак не отразится. Им в очередной раз погрозят пальцем, сославшись на форс-мажорные обстоятельства и на прочие технические моменты в использовании техники ПВО Украины, которая является не только несовершенной, но и использует просроченные боеприпасы. Украина, причастная к этому подрыву, в очередной раз останется безнаказанной», — объяснил он.

Ранее подполковник запаса Иванников объяснил, почему во взрыве на территории Польши заинтересованы Украина и сама Варшава.

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