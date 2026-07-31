«Сейчас Варшава ведет расследование. Важно отметить, что ни одна экспертиза в сжатые сроки не может установить принадлежность боеприпаса, так как нужно провести ряд важных исследований, которые требуют дополнительного значительного времени. В случае, если будут найдены доказательства причастности к происшествию Украины, на Киеве это ровным счётом никак не отразится. Им в очередной раз погрозят пальцем, сославшись на форс-мажорные обстоятельства и на прочие технические моменты в использовании техники ПВО Украины, которая является не только несовершенной, но и использует просроченные боеприпасы. Украина, причастная к этому подрыву, в очередной раз останется безнаказанной», — объяснил он.