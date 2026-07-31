Axios: разоружение ХАМАС начнется в ближайшие недели

По словам его источника из числа должностных лиц США, «имплементация, как ожидается, начнется в ближайшие недели». Как уточняется в публикации, «согласно договоренностям ХАМАС и Израиль должны в течение примерно семи-восьми месяцев сделать несколько сложных шагов на основе принципа взаимности, которые будут подтверждены независимой стороной». По сведениям портала, израильская сторона «крайне скептически» относится к тому, что ХАМАС выполнит договоренности.
По сведениям портала, предполагается, что применяемые формированиями ХАМАС тоннели и объекты, используемые для производства вооружений, будут уничтожены.
Трамп ранее заявил, что созданный по инициативе США Совет мира достиг договоренности «о полном разоружении ХАМАС и всех других вооруженных группировок в секторе Газа».