В Тульской области уничтожили три украинских БПЛА

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. ПВО уничтожила три украинских беспилотника в Тульской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
«Три украинских беспилотника уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России. Пострадавших нет», — написал Миляев в канале на платформе «Макс».
Губернатор уточнил, что разрушений зданий и инфраструктуры, предварительно, не зафиксировано.
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