СМИ: Tesla может избавиться от бизнеса в Китае при слиянии со SpaceX

Китай — второй по величине рынок Tesla после США, на который в первой половине 2026 года пришлось около 18% продаж компании. На двух крупных заводах в Шанхае производят электромобили и аккумуляторы, поставляемые как на внутренний рынок КНР, так и на экспорт в другие страны.