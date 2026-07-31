СМИ: Tesla может избавиться от бизнеса в Китае при слиянии со SpaceX

ВАШИНГТОН, 31 июл — РИА Новости. Американский производитель электромобилей Tesla рассматривает несколько вариантов вывода китайского бизнеса из структуры компании, включая его продажу, на фоне геополитических рисков и возможного слияния со SpaceX, передает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Блумберг в начале года сообщал о проходящих переговорах по слиянию SpaceX и Tesla, еще до объединения космической компании с xAI. Сам владелец компании Илон Маск говорил о слиянии в контексте реорганизации работы своих компаний вокруг проектов в области искусственного интеллекта.
«Некоторым руководителям Tesla было предложено подготовиться к разделению китайского бизнеса в преддверии потенциального слияния», — передает издание.
Источники издания отмечают, что Маск готовился к этому уже несколько лет, поскольку остерегался нарастающей геополитической напряженности. Советники Tesla обсуждали различные сценарии, включая переоформление китайских филиалов в отдельную компанию, их полную продажу или закрытие.
В материале подчеркивается, что Маск не просто обеспокоен зависимостью Tesla от китайских аккумуляторов и тайваньских чипов, а озадачен потенциальным конфликтом интересов в случае слияния компании-автопроизводителя с крупным американским оборонным подрядчиком SpaceX. Такая реструктуризация бизнеса дала бы оборонно-космической компании прямой контроль над заводами, цепочками поставок и данными Tesla в Китае.
Китай — второй по величине рынок Tesla после США, на который в первой половине 2026 года пришлось около 18% продаж компании. На двух крупных заводах в Шанхае производят электромобили и аккумуляторы, поставляемые как на внутренний рынок КНР, так и на экспорт в другие страны.