Россия занимает третье место в мире по добыче осетровых

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Россия заняла третье место в мире по добыче осетровых рыб, уступив лишь Китаю и Армении, следует из последних доступных данных Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), которые проанализировало РИА Новости.
Первое место в отчетном 2024 году с существенным отрывом занял Китай — там добыча этого вида рыб составила 162,6 тысячи тонн.
На второй строчке расположилась Армения с показателем в 6,9 тысячи тонн. В тройку лидеров вместе с ними вошла Россия с результатом в 6,3 тысячи тонн.
Добыча осетровых в 2024 году превысила тысячу тонн еще в четырех странах — Иране (6,04 тысячи тонн), Вьетнаме (4,1 тысячи тонн), Польше (1,3 тысячи тонн) и Италии (1,2 тысячи тонн).
Организация публикует актуальные данные с временным лагом.