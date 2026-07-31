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Россия занимает третье место в мире по добыче осетровых

РИА Новости: Россия занимает третье место в мире по добыче осетровых.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Россия заняла третье место в мире по добыче осетровых рыб, уступив лишь Китаю и Армении, следует из последних доступных данных Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), которые проанализировало РИА Новости.

Первое место в отчетном 2024 году с существенным отрывом занял Китай — там добыча этого вида рыб составила 162,6 тысячи тонн.

На второй строчке расположилась Армения с показателем в 6,9 тысячи тонн. В тройку лидеров вместе с ними вошла Россия с результатом в 6,3 тысячи тонн.

Добыча осетровых в 2024 году превысила тысячу тонн еще в четырех странах — Иране (6,04 тысячи тонн), Вьетнаме (4,1 тысячи тонн), Польше (1,3 тысячи тонн) и Италии (1,2 тысячи тонн).

Организация публикует актуальные данные с временным лагом.

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