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В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА

На территории Тульской области отменили опасность атаки БПЛА.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Режим опасности атаки БПЛА отменен в Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

Опасность атаки БПЛА была объявлена в регионе в 23.58 мск четверга. Она продлилась более пяти часов.

«В Тульской области отбой опасности атаки БПЛА», — написал Миляев в канале на платформе «Макс».

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