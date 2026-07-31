Силы ПВО сбили три вражеских дрона над Тульской областью

Над Тульской областью уничтожено три украинских беспилотника.
Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
По его словам, подразделения ПВО Минобороны успешно отразили атаку. Предварительно, повреждений жилых домов и объектов инфраструктуры не зафиксировано.
«Пострадавших нет», — написал Миляев.
Ранее в городе Гуково Ростовской области в результате ночной атаки беспилотника пострадали два человека, мужчина оказался под завалами.
Узнать больше по теме
ПВО: что такое противовоздушная оборона и как она защищает небо
Противовоздушная оборона — это совокупность сил, средств и вооружения, предназначенных для обнаружения, сопровождения и уничтожения средств воздушного нападения. Современные системы ПВО считаются одним из ключевых элементов обеспечения национальной безопасности любого государства: собрали о них главное.Читать дальше