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Силы ПВО сбили три вражеских дрона над Тульской областью

Над Тульской областью уничтожено три украинских беспилотника.

Над Тульской областью уничтожено три украинских беспилотника.

Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

По его словам, подразделения ПВО Минобороны успешно отразили атаку. Предварительно, повреждений жилых домов и объектов инфраструктуры не зафиксировано.

«Пострадавших нет», — написал Миляев.

Ранее в городе Гуково Ростовской области в результате ночной атаки беспилотника пострадали два человека, мужчина оказался под завалами.

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