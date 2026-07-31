Невролог Королёва: быстрое погружение в воду летом может спровоцировать судорогу

Судороги в воде почти всегда связаны с «уставшей» мышцей. Дефицит микроэлементов тут вторичен, хотя многие думают в первую очередь о нём. Во время нагрузки мышца получает от нервной системы два встречных потока сигналов: одни её возбуждают, другие притормаживают. У пловца стопа почти всё время вытянута, икроножная мышца и мелкие мышцы стопы укорочены, поэтому сводит обычно именно их.