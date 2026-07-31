Невролог Королёва: быстрое погружение в воду летом может спровоцировать судорогу

Судороги в воде почти всегда связаны с «уставшей» мышцей. Дефицит микроэлементов тут вторичен, хотя многие думают в первую очередь о нём. Во время нагрузки мышца получает от нервной системы два встречных потока сигналов: одни её возбуждают, другие притормаживают. У пловца стопа почти всё время вытянута, икроножная мышца и мелкие мышцы стопы укорочены, поэтому сводит обычно именно их.
Об этом предупредила в беседе с RT Анастасия Королёва, врач-невролог, врач-рефлексотерапевт, заведующая Центром восстановительной медицины Скандинавского центра здоровья.
«Холодная вода добавляет фактор риска. От холода сосуды сужаются, кровь к мышце приходит в меньшем количестве, она быстрее устаёт и легче срывается в спазм. Отсюда типичная картина: человек разогрелся на солнце, резко зашёл в воду, проплыл и получил судорогу», — пояснила эксперт.
Если во время купания произошла судорога, то нельзя паниковать, подчеркнула собеседница RT.
«Паника сбивает дыхание, и главная опасность тут именно захлебнуться. Сама судорога жизни не угрожает и проходит за минуту-другую. Перевернитесь на спину и полежите: на спине человек держится на воде даже с одной рабочей ногой», — порекомендовала врач.
Далее она посоветовала растянуть сведённую мышцу.
«Если свело икру, обхватите стопу руками и потяните носок на себя, колено при этом старайтесь выпрямить. Не дотягиваетесь до стопы — тяните носок вверх мышцами голени. Со сводом стопы и пальцами работает то же движение: носок на себя, пальцы вверх», — рассказала невролог.
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Потом, по её словам, необходимо спокойно двигаться к берегу, помогая себе в основном руками.
Если берег далеко, то стоит позвать на помощь, заявила Королёва.
«На берегу мышцу разомните, согрейте и походите пешком, а купание на этот день закончите, так как приступ может повториться с высокой вероятностью», — предупредила специалист.
По её мнению, перед купанием стоит размяться на берегу: подъёмы на носочки, растяжка икры у опоры.
«В жару заходите в воду постепенно, сначала облейте руки, ноги и шею. Плавайте недалеко от берега и желательно не в одиночку. Не идите в воду уставшим, голодным и после спиртного. И пейте обычную воду, за день на пляже её почти всегда не хватает», — посоветовала невролог.
Отдельно она упомянула тех, у кого мышцы сводит регулярно и вне воды, особенно ночью.
«Скупать магний по советам из интернета тут не стоит. За частыми спазмами могут стоять проблемы с венами, щитовидной железой, настоящие дефициты, побочные эффекты мочегонных и некоторых других препаратов, реже поражение периферических нервов (полинейропатия). Разбираться нужно с анализами в руках, тогда и биологические добавки и витамины будут осмысленными и действительно полезными», — заключила эксперт.
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