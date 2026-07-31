МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Саратова, сообщила Росавиация.
«Аэропорт Саратова (“Гагарин”). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.
Росавиация: в аэропорту Саратова сняли ограничения на полеты.
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Саратова, сообщила Росавиация.
«Аэропорт Саратова (“Гагарин”). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.