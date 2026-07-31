Мишустин посетил крупнейший креативный кластер Дальнего Востока

При реализации проекта заброшенное производственное здание было модернизировано в многофункциональную творческую площадку. В экосистеме кластера состоят 230 резидентов. «Квартал труда» стал главным креативным хабом региона — с 2023 года проведено более 360 мероприятий, из них 40 крупных форумов, 18 городских фестивалей и 17 модных показов, а общее число посетителей превысило 500 тысяч.