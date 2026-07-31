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Мишустин посетил крупнейший креативный кластер Дальнего Востока

Мишустин посетил креативный кластер «Квартал труда» во время поездки в Якутск.

Источник: © РИА Новости

ЯКУТСК, 31 июл — РИА Новости. Премьер РФ Михаил Мишустин во время рабочей поездки в Якутск посетил «Квартал труда» — это первый и крупнейший на Дальнем Востоке креативный кластер с действующим преференциальным режимом территории опережающего развития.

При реализации проекта заброшенное производственное здание было модернизировано в многофункциональную творческую площадку. В экосистеме кластера состоят 230 резидентов. «Квартал труда» стал главным креативным хабом региона — с 2023 года проведено более 360 мероприятий, из них 40 крупных форумов, 18 городских фестивалей и 17 модных показов, а общее число посетителей превысило 500 тысяч.

Ядро кластера формируют компании, работающие в таких сферах, как кинопроизводство, анимация, разработка видеоигр (геймдев), медиа, цифровой контент, мода и дизайн. Для резидентов действуют льготные арендные ставки, а также преференциальный режим ТОР (льготы по налогам и страховым взносам).

Кластер оборудован современной медиалабораторией, включающей студию виртуального продакшена XR, звукозаписывающую студию.