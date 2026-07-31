ТАСС: ВСУ усилили работу заградотрядов на херсонском и запорожском направлениях

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. ВСУ активизировали работу заградотрядов на запорожском и херсонском направлениях, при попытке отступления они расстреливают украинских военных и атакуют дронами. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«В последнее время все чаще фиксируем работу заградотрядов. Работают они вполне системно. На запорожском направлении, в районе Гуляйполя, эту функцию выполняет преимущественно “Кракен” (признан террористическим, запрещен в РФ). На херсонском направлении — подразделение “Птахи Мадьяра”. Ограничивают отступление они не символически, а вполне жестко — используют тяжелые коптеры, FPV и артиллерию, чтобы сбрасывать мины на своих же солдат, которые пытаются отступить или сдаться в плен», — рассказали в силовых структурах.
По словам собеседника агентства, ВСУ расстреливают своих военных, чтобы те не сдавались в плен армии России. «Примечательно, что это регулярно подтверждают сдавшиеся в плен солдаты ВСУ. Но несмотря на все это, попытки сдаться на этих направлениях фиксируются регулярно», — уточнили силовики.