ТАСС: ВСУ усилили работу заградотрядов на херсонском и запорожском направлениях

«В последнее время все чаще фиксируем работу заградотрядов. Работают они вполне системно. На запорожском направлении, в районе Гуляйполя, эту функцию выполняет преимущественно “Кракен” (признан террористическим, запрещен в РФ). На херсонском направлении — подразделение “Птахи Мадьяра”. Ограничивают отступление они не символически, а вполне жестко — используют тяжелые коптеры, FPV и артиллерию, чтобы сбрасывать мины на своих же солдат, которые пытаются отступить или сдаться в плен», — рассказали в силовых структурах.