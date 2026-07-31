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Бойцы «Севера» вычислили расчет БПЛА ВСУ по тепловой сигнатуре

После этого российские силы ликвидировали цель.

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Бойцы 41-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожили в Сумской области пункт управления беспилотной авиацией ВСУ, вычислив его по тепловой сигнатуре. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Операторами беспилотных систем в составе 41-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск “Север” в ходе разведывательных мероприятий в зоне проведения СВО в Сумской области был обнаружен пункт управления беспилотными летательными аппаратами боевиков ВСУ. Разведчики зафиксировали в районе одного из разрушенных домов несколько антенн, работу генератора и тепловые сигнатуры, характерные для пункта управления БПЛА. Координаты объекта оперативно передали расчетам беспилотных систем, которые нанесли точный удар боевыми FPV-дронами, полностью уничтожив объект противника», — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что противник лишился возможности координировать свои беспилотники на этом участке фронта.

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