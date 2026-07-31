Дмитриев сравнил наплыв беженцев в Сеуту с падением Рима

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев сравнил наплыв нелегальных мигрантов в автономный город Сеута, расположенный на северном побережье Африки, с падением Рима под натиском варваров в 410 году.
«Варвары у ворот: 410 год н.э. и современность», — написал Дмитриев в X на английском языке, сопроводив публикацию картиной Томаса Коула «Крушение» из цикла «Путь империи» и фотографией из Сеуты.
Как передали ранее испанские СМИ, за последнюю неделю более 1,5 тыс. мигрантов вплавь добрались до Сеуты из Марокко, другие преодолели эту дистанцию пешком. По другим данным, около 20 тыс. человек могли попасть в автономный город. Пока число прибывших не уточняется. На фоне кризиса власти Испании решили задействовать военных для помощи в обеспечении безопасности в населенном пункте. 31 июля Сеуту должны посетить председатель правительства Испании Педро Санчес и министр внутренних дел Фернандо Гранде-Марласка.
Сеута имеет статус автономного города Испании. В силу географического расположения миграционная проблема является для нее одной из главных. Для контроля потока беженцев из Африки вдоль границы с Марокко установлен высокий забор с колючей проволокой. Нынешнее итальянское правительство называет своим приоритетом борьбу с нелегальной миграцией.