Telegraph рассказал о плане Мерца против «земель-предательниц»

Канцлер Германии Фридрих Мерц разрабатывает секретный план, против «земель-предательниц», способных препятствовать планам НАТО по защите от якобы возможного прихода России, пишет The Telegraph.
Немецкие власти опасаются, что партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) может помешать передвижению союзных войск через восточные федеральные округа, в которых она, как ожидается, получит большинство голосов на выборах в сентябре.
Газета отмечает, что если АдГ получит большинство голосов в Саксонии-Анхальт или Мекленбурге-Передней Померании, она сможет сформировать правительства земли, которое будет контролировать внутреннюю безопасность, работу полиции и другие сферы.
Кроме того, партия при желании сможет замедлить передвижение войск и техники благодаря бюрократии, препятствовать развертыванию ресурсов на земле и отказывать военным в приоритетном проезде по местным дорогам.
План Мерца заключается в разработке механизмов, позволяющих в случае кризиса лишить правительства земель принимать решения.
В материале отмечается, что Германию, разделенную на 16 федеральных земель с региональными администрациями, называют «перекрестком НАТО», поскольку через страну проходит ряд важнейших логистических маршрутов, ведущих к российской границе.
Положение Мерца в последние месяцы осложнилось падением рейтингов и дискуссиями о возможной замене канцлера. В мае немецкие СМИ писали о сценариях смены главы правительства внутри ХДС и СДПГ, а сам Мерц, по данным Financial Times, пытался сдержать разговоры о своей замене. На выборах в бундестаг в феврале 2025 года блок ХДС/ХСС занял первое место с 28,6%, АдГ стала второй с 20,8%, однако Мерц исключал коалицию с ультраправыми.
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