Telegraph рассказал о плане Мерца против «земель-предательниц»

Положение Мерца в последние месяцы осложнилось падением рейтингов и дискуссиями о возможной замене канцлера. В мае немецкие СМИ писали о сценариях смены главы правительства внутри ХДС и СДПГ, а сам Мерц, по данным Financial Times, пытался сдержать разговоры о своей замене. На выборах в бундестаг в феврале 2025 года блок ХДС/ХСС занял первое место с 28,6%, АдГ стала второй с 20,8%, однако Мерц исключал коалицию с ультраправыми.