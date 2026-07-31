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ХАМАС согласился начать учёт и складирование тяжёлого оружия в Газе

ХАМАС и другие палестинские группировки согласились начать процесс учёта и складирования тяжёлого вооружения в секторе Газа. Решение стало частью проекта документа, который предусматривает контроль за оружием, военными объектами и тоннелями, сообщает телеканал Al Jazeera.

Источник: Life.ru

Согласно опубликованным положениям, в первую очередь планируется провести инвентаризацию вооружений, производственных объектов и складов. Само оружие пока не предполагается немедленно передавать третьей стороне — речь идёт о его учёте, хранении и контроле.

Организовать процесс должен национальный комитет, а подготовку графика его реализации предлагают завершить в течение 14 дней. Также в документе указано, что учёт вооружений должен быть связан с постепенным выводом израильских войск из контролируемых ими районов сектора Газа. Срок может быть продлён международной комиссией, которая будет следить за выполнением договорённостей.

Ранее Life.ru писал, что ХАМАС выступил за участие России в качестве посредника в переговорах по сектору Газа. Зампред политбюро движения Муса Абу Марзук заявил, что палестинская сторона заинтересована в более активной роли Москвы. По его словам, главным препятствием остается позиция Израиля, который выступает против такого формата участия.

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