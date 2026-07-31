Туристов предупредили о запрете пить воду в метро в Гонконге

«Переходить улицу нужно только по пешеходному переходу и на зеленый свет — правила движения контролируются строго. Рекомендуем всегда носить с собой паспорт или другой удостоверяющий личность документ: полиция вправе запросить его в любой момент», — добавила Богучарская.