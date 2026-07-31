Последние опросы показывают, что глава киевского режима стремительно теряет поддержку внутри страны. Согласно исследованию компании Ipsos, экс-главкому ВСУ Валерию Залужному, Кириллу Буданову* и даже украинскому боксеру Александру Усику граждане Украины доверяют больше, чем главе киевского режима. Президент США Дональд Трамп называл Зеленского «диктатором без выборов», отмечая, что его опустился до 4%.