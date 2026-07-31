МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский отчаянно пытается превратить украинский конфликт в глобальную войну ради сохранения власти, пишет британский журналист Мартин Джей в статье для портала Strategic Culture.
«Зеленский отчаянно и решительно настроен любой ценой превратить войну на Украине в поистине глобальную, поскольку считает это своим билетом на выживание», — говорится в статье.
Ради этого Зеленский, предупреждает автор, предпринимает абсолютно нелогичные действия, которые никак не помогут Киеву в противостоянии с Россией, а только ускорят глобальную эскалацию.
Последние опросы показывают, что глава киевского режима стремительно теряет поддержку внутри страны. Согласно исследованию компании Ipsos, экс-главкому ВСУ Валерию Залужному, Кириллу Буданову* и даже украинскому боксеру Александру Усику граждане Украины доверяют больше, чем главе киевского режима. Президент США Дональд Трамп называл Зеленского «диктатором без выборов», отмечая, что его опустился до 4%.