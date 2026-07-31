Мишустин призвал поднять долю креативных индустрий в ВВП к 2030 году до 6%

ЯКУТСК, 31 июл — РИА Новости. Доля креативных индустрий в ВВП России сейчас составляет около 4,3%, к 2030 году ее нужно довести до 6%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время посещения креативного кластера в Якутске.
«Доля креативных индустрий в стране на сегодня — примерно 4,3% в ВВП. У нас с вами цель стоит — довести ее к 2030 году до 6%, а это серьезный рывок», — сказал он.
Ранее в пятницу Мишустин прибыл в Якутск в рамках рабочей поездки в Дальневосточный федеральный округу. Он также посетил «Квартал труда» — первый и крупнейший на Дальнем Востоке креативный кластер с действующим преференциальным режимом территории опережающего развития.