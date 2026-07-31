Силовики заявили о причастности националистов к акциям после отставки Фёдорова

Акции в поддержку бывшего министра обороны Украины Михаила Фёдорова могли быть организованы националистическими структурами, заявили в российских силовых ведомствах. По их версии, протесты носили подготовленный характер и были связаны с политической борьбой после кадровых перестановок в Киеве.