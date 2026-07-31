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Силовики заявили о причастности националистов к акциям после отставки Фёдорова

Акции в поддержку бывшего министра обороны Украины Михаила Фёдорова могли быть организованы националистическими структурами, заявили в российских силовых ведомствах. По их версии, протесты носили подготовленный характер и были связаны с политической борьбой после кадровых перестановок в Киеве.

Источник: Life.ru

Представитель силовых структур сообщила РИА «Новости», что так называемые «картонные митинги» проходили по заранее подготовленному сценарию. Поводом для недовольства стало увольнение Фёдорова с поста главы оборонного ведомства.

Собеседник агентства утверждает, что после назначения Фёдорова на должность в стране усилилась мобилизация, а после его ухода часть националистических подразделений выступила против решения властей.

«Мы видим и делаем выводы о том, что это чётко поставленная, спланированная акция», — заявила представитель силового ведомства.

Она также рассказала, что призывы участвовать в акциях распространялись в соцсетях организаций, которые в России признаны запрещёнными. По её словам, среди участников кампании были замечены представители радикальных группировок.

Ранее в МИД России заявили о быстром запуске протестных акций на Украине. Посол по особым поручениям Родион Мирошник обратил внимание, что активность после ухода Фёдорова появилась спустя короткое время. Дипломат связал это с наличием отработанных механизмов организации подобных мероприятий.

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