Мишустин посетил республиканский онкодиспансер в Якутске

Современный республиканский онкологический диспансер Якутии был открыт в феврале 2024 года президентом России Владимиром Путиным. Онкодиспансер — единственное в республике специализированное учреждение, оказывающее высокотехнологичную помощь взрослым пациентам с онкологией. Он был построен в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». Общая площадь диспансера составляет около 26 тысяч квадратных метров. В его составе — стационар на 235 коек и поликлиника мощностью 210 посещений в день. С момента открытия учреждения было выявлено 4949 случаев злокачественных новообразований у пациентов.