Мишустин прибыл в Якутск с рабочей поездкой

Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Якутск.
Об этом сообщает РИА Новости.
Правительственный борт совершил посадку в международном аэропорту имени Платона Ойунского.
В программе визита запланировано посещение республиканского онкологического диспансера, знакомство с работой креативного кластера «Квартал труда», а также переговоры с главой Якутии Айсеном Николаевым.
Ранее новым мэром Якутска был избран Дмитрий Садовников, занимающий должность первого заместителя председателя правительства Якутии.