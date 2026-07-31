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Мишустин прибыл в Якутск с рабочей поездкой

Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Якутск.

Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Якутск.

Об этом сообщает РИА Новости.

Правительственный борт совершил посадку в международном аэропорту имени Платона Ойунского.

В программе визита запланировано посещение республиканского онкологического диспансера, знакомство с работой креативного кластера «Квартал труда», а также переговоры с главой Якутии Айсеном Николаевым.

Ранее новым мэром Якутска был избран Дмитрий Садовников, занимающий должность первого заместителя председателя правительства Якутии.