Член ОП Машаров: семьи могут оформить выплату остатка средств маткапитала

Семьи, у которых после распоряжения маткапиталом по основным направлениям на сертификате осталось ровно 10 тыс. рублей или меньше, могут получить эти средства в виде единовременной выплаты.
Об этом заявил в беседе с RT Евгений Машаров, член Общественной палаты России.
«Выплата назначается в заявительном порядке, срок рассмотрения заявления — в течение пяти рабочих дней. Денежные средства будут зачислены на банковский счёт, указанный в заявлении. Заявление можно подать лично в отделении СФР или МФЦ, а также онлайн через “Госуслуги”, — подчеркнул собеседник RT.
Он отметил, что, в отличие от самого маткапитала, эта выплата не целевая.
То есть потратить её можно на любые нужды, заявил эксперт.
«Чтобы узнать размер оставшейся части маткапитала, нужно запросить выписку из федерального регистра лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки. За выпиской можно обратиться в отделение СФР или МФЦ либо онлайн посредством портала “Госуслуги”, — заключил специалист.
Ранее россиянам рассказали, что маткапитал можно использовать для покупки загородного дома.