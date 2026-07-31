Член ОП Машаров: семьи могут оформить выплату остатка средств маткапитала

«Выплата назначается в заявительном порядке, срок рассмотрения заявления — в течение пяти рабочих дней. Денежные средства будут зачислены на банковский счёт, указанный в заявлении. Заявление можно подать лично в отделении СФР или МФЦ, а также онлайн через “Госуслуги”, — подчеркнул собеседник RT.