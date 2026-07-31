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Эксперт Киселев: в Константиновке группировка ВСУ еще остается в «лисьих норах»

Российские солдаты находят такие укрытия во время зачистки города, сообщил военный эксперт.

ЛУГАНСК, 31 июля. /ТАСС/. Малочисленная группировка Вооруженных сил Украины все еще остается в «лисьих норах» в Константиновке Донецкой Народной Республики. Во время зачистки города российские солдаты обнаруживают такие укрытия ВСУ. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Виталий Киселев.

По его словам, в Константиновке ВСУ оборудовали большое количество замаскированных «лисьих нор», в которых военнослужащие могут длительное время укрываться. «Лисьи норы» глубокие и хорошо оборудованные, украинские войска чаще всего имеют в них достаточные запасы продовольствия и оружия.

«В Константиновке еще десятка полтора есть замаскированных “лисьих дырок”, которые нам еще предстоит пройти, повыковыривать их оттуда. Остались схроны с оружием, остались подземные переходы, которые еще нужно пройти, обследовать», — сказал он.

Киселев считает, что в замаскированных «лисьих норах» укрывается малочисленная группировка украинских войск.

3 июля начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов в докладе президенту РФ Владимиру Путину сообщил об освобождении города Константиновка в ДНР военнослужащими Южной группировки войск. По мнению экспертов, освобождение Константиновки является стратегическим переломом на направлении и шагом к освобождению всей территории Донбасса.

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