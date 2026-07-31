Безлюдную местность на востоке Польши, примерно в ста километрах от украинской границы, потряс мощный взрыв, на месте которого образовалась гигантская воронка диаметром около десяти метров. Тишину сельских равнин разорвал грохот, который вполне мог стать прологом к серьезному международному кризису.
По первым данным польской стороны, причиной инцидента стало падение неизвестной ракеты. Ситуация осложняется тем, что незадолго до инцидента польские ВВС подняли по тревоге в воздух истребитель F-16 для перехвата неопознанного воздушного объекта, вторгшегося в воздушное пространство страны. Однако объект попросту исчез с радаров до того, как его успели визуально идентифицировать. Вскоре произошел взрыв. Варшава заявила о начале расследования, однако уже сейчас начали звучать заявления, указывающие на явную ангажированность польской стороны. Что произошло на самом деле, в эксклюзивном комментарии aif.ru объяснил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
«Сценарий 95-го квартала»: почему паника в Польше так удобна Киеву.
Пока официальные лица делают осторожные заявления, независимые аналитики уже называют происходящее хорошо спланированной постановкой. Подполковник запаса Олег Иванников дал жесткую оценку произошедшему, разложив ситуацию с точки зрения военной логики и геополитической выгоды. По мнению Олега Иванникова, ключ к пониманию — в принципе поиска выгодополучателя.
«Это украинская провокация для создания напряжённости в российско-польских отношениях, смещения акцентов на российскую угрозу. Этот спектакль по сценарию “95-го квартала” нужен, чтобы Зеленский получил предлог для попрошайничества у НАТО дополнительных средств вооружения, в том числе и ПВО. В таких ситуациях нужно смотреть вглубь проблемы, кому это выгодно, а выгодно это Украине. Случившееся нужно относить к умыслу киевской стороны с целью эскалации конфликта для того, чтобы втянуть в него Польшу как страну НАТО», — заявил эксперт.
Киевский режим хочет получить деньги от западных партнеров и идет на уже привычный для него шаг — создание пугающей картинки.
Польский след: зачем Варшаве взрыв на собственной территории.
Однако версия об исключительно украинской провокации будет неполной, если не рассмотреть версию причастности самой Варшавы. Эксперт обратил внимание на то, что Польше эта ситуация выгодна не меньше, а возможно, и больше, чем Украине.
«Нельзя исключать, что причиной взрыва стал подрыв на пустыре, который могла организовать и сама Польша для политической эскалации конфликта с Россией», — добавил военный эксперт.
Звучит как начало шпионского триллера, но для военной истории это классика. Контролируемый кризис — любимый инструмент для продвижения своих интересов под прикрытием статуса жертвы. Взрыв у границы может перевести риторику из плоскости гипотетических обсуждений в область реальной политики. Он позволяет требовать не просто усиления санкций, а перехода к прямому вовлечению альянса в конфликт.
А Украине просто погрозят пальцем.
Сейчас Варшава официально заявляет о проведении тщательного расследования. Работают эксперты-взрывотехники, анализируется химический состав остатков взрывчатки. Но сможет ли эта работа закончиться объективной картиной произошедшего? Олег Иванников выразил обоснованный скептицизм относительно способности следствия докопаться до сути и уж тем более привлечь к ответственности Украину.
"Сейчас Варшава ведет расследование. Важно отметить, что ни одна экспертиза в сжатые сроки не может установить принадлежность боеприпаса, так как нужно провести ряд важных исследований, которые требуют дополнительного значительного времени. В случае, если будут найдены доказательства причастности к происшествию Украины, на Киеве это ровным счётом никак не отразится. Им в очередной раз погрозят.
пальцем, сославшись на форс-мажорные обстоятельства и на прочие технические моменты в использовании техники ПВО Украины, которая является не только несовершенной, но и использует просроченные боеприпасы. Украина, причастная к этому подрыву, в очередной раз останется безнаказанной", — объяснил он.
Это ключевой момент, который разъясняет циничную механику происходящего. Киевский режим давно привык к полной индульгенции со стороны западных кураторов. Любые его действия, какими бы опасными и провокационными они ни были, моментально списываются.