Гатилов сообщил о ежедневной помощи дипломатов РФ соотечественникам в Прибалтике

ЖЕНЕВА, 31 июля. /ТАСС/. Российские загранучреждения в странах Балтии ежедневно взаимодействуют с проживающими там соотечественниками и в рамках имеющихся возможностей оказывают им необходимую помощь. Об этом в беседе с ТАСС заявил постоянный представитель РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.
«Российские загранучреждения в этих странах буквально в ежедневном режиме взаимодействуют с проживающими там нашими соотечественниками, из первых уст узнают об их бедах и чаяниях, в рамках имеющихся возможностей оказывают им необходимое содействие», — сказал он, отвечая на вопрос о мерах поддержки русскоязычных жителей Латвии и Эстонии.
Гатилов подчеркнул, что отстаивание прав и свобод русских и русскоязычных граждан стран Балтии является для Москвы одной из первостепенных задач на постсоветском пространстве. Он также напомнил о работе правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом и реализации комплексного плана государственной политики РФ в отношении проживающих за рубежом соотечественников на 2024−2026 годы.
Постпред также подтвердил планы России подать иск в Международный суд ООН против стран Балтии в связи с нарушением ими обязательств по Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. При этом дипломат не стал раскрывать детали подготовки иска. «Решение подобных юридических вопросов, как говорится, требует тишины и тщательной проработки», — пояснил он.
Дипломат указал, что российская сторона регулярно поднимает вопрос о положении русскоязычного населения стран Балтии на международных правозащитных площадках, в том числе в Третьем комитете Генассамблеи ООН и Совете ООН по правам человека. По его словам, соответствующие фактологические материалы передаются сотрудникам ООН, занимающимся правозащитной проблематикой.
В странах Балтии в последние годы ужесточаются ограничения, затрагивающие русскоязычное население. В Латвии на основании принятых в сентябре 2022 года поправок к закону об иммиграции власти начали направлять предписания покинуть страну гражданам России, не выполнившим требования по подтверждению знания латышского языка. Среди них оказались сотни пожилых людей, многие из которых прожили в стране всю жизнь. В Эстонии в июне 2026 года был принят закон, предусматривающий штраф более €1 тыс. за недостаточное знание эстонского языка работником, а также запрет на показ фильмов с русским дубляжом, за исключением детских. Русский язык является родным примерно для трети населения Эстонии.