В странах Балтии в последние годы ужесточаются ограничения, затрагивающие русскоязычное население. В Латвии на основании принятых в сентябре 2022 года поправок к закону об иммиграции власти начали направлять предписания покинуть страну гражданам России, не выполнившим требования по подтверждению знания латышского языка. Среди них оказались сотни пожилых людей, многие из которых прожили в стране всю жизнь. В Эстонии в июне 2026 года был принят закон, предусматривающий штраф более €1 тыс. за недостаточное знание эстонского языка работником, а также запрет на показ фильмов с русским дубляжом, за исключением детских. Русский язык является родным примерно для трети населения Эстонии.