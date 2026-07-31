Минторг США будет решать, какой электронный лом можно отправлять в Китай

В Белом доме отмечают, что США сталкиваются с рисками сбоев в цепочках поставок. Как отмечает Reuters, из-за оттока лома за границу американские переработчики испытывают экономические трудности, а оборонная отрасль готовится к вступающему в силу 1 января 2027 года запрету на закупку минералов из Китая.