Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минторг США будет решать, какой электронный лом можно отправлять в Китай

Президент США Дональд Трамп подписал указ, дающий Минторгу право блокировать экспорт старых аккумуляторов и других электронных отходов, содержащих критически важные минералы. Документ опубликован на сайте Белого дома.

Президент США Дональд Трамп подписал указ, дающий Минторгу право блокировать экспорт старых аккумуляторов и других электронных отходов, содержащих критически важные минералы. Документ опубликован на сайте Белого дома.

Как сообщает Reuters, Минторг сможет ограничить вывоз электронного лома (e-waste) за рубеж — в частности, вольфрама и измельченных элементов аккумуляторов («черной массы»). Цель — перенаправить эти ресурсы американским переработчикам и снизить зависимость страны от Китая в сфере поставок сырья, необходимого для нацбезопасности и оборонного производства.

В Белом доме отмечают, что США сталкиваются с рисками сбоев в цепочках поставок. Как отмечает Reuters, из-за оттока лома за границу американские переработчики испытывают экономические трудности, а оборонная отрасль готовится к вступающему в силу 1 января 2027 года запрету на закупку минералов из Китая.

Ограничение экспорта отходов должно помочь сохранить критические материалы внутри США и ускорить укрепление сфер обороны и промышленности.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше