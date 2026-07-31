В аэропортах Саратова и Калуги сняли временные ограничения

Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов отменены в аэропортах Саратова и Калуги.
Об этом сообщила Росавиация.
В агентстве уточнили, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов.
«Сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.
Ранее временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов были введены в аэропортах Казани, Чебоксар, Бугульмы и Нижнекамска.
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