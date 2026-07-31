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Kyodo: в Японии начали работу новые разведывательные органы

По данным издания, прошло первое закрытое заседание НСР под председательством премьер-министра Санаэ Такаити.

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Национальный совет по разведке (НСР) Японии провел в закрытом режиме первое заседание под председательством премьер-министра Санаэ Такаити. В нем также приняли участие девять ведущих членов правительства, включая глав МИД, министерства обороны, финансов, ведомств экономического блока, передает информационное агентство Kyodo.

На совещании, по его данным, рассматривались вопросы, связанные с разработкой основополагающих документов в сфере разведывательной и контрразведывательной деятельности, а также принятия законодательства о борьбе со шпионажем. Одновременно начал работу исполнительный орган НСР — Национальное разведывательное управление (НРУ).

Оно создано на базе уже существующего Исследовательского бюро кабинета министров, которое анализирует информацию, получаемую, в частности, из открытых источников и от других ведомств, от ЦРУ США и с помощью спутниковой разведки. НРУ пока сохранило и численность бюро — 730 человек. Однако оно получило полномочия по руководству и контролю за деятельностью разведывательных и контрразведывательных подразделений отдельных ведомств, включая полицию, МИД, военные структуры.

В ближайшее время при правительстве Японии начнет работу совет экспертов, призванный до конца года разработать законодательство о контрразведке. Он также обсудит вопросы, связанные с созданием управления внешней разведки, которое, по данным печати, предлагается сформировать по образцу британской МИ-6. Будут также, по данным Kyodo, изучены предложения, связанные с введением в Японии системы регистрации так называемых иностранных агентов, легально представляющих интересы зарубежных государств и структур.

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