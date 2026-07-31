Kyodo: в Японии начали работу новые разведывательные органы

Оно создано на базе уже существующего Исследовательского бюро кабинета министров, которое анализирует информацию, получаемую, в частности, из открытых источников и от других ведомств, от ЦРУ США и с помощью спутниковой разведки. НРУ пока сохранило и численность бюро — 730 человек. Однако оно получило полномочия по руководству и контролю за деятельностью разведывательных и контрразведывательных подразделений отдельных ведомств, включая полицию, МИД, военные структуры.