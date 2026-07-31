На Украине выступили с признанием после ударов ВС России

В четверг Минобороны сообщило, что российские войска совершили массированную атаку на военные аэродромы и предприятия в нескольких областях Украины. Уточняется, что под удар попали объекты в Киеве и Львове, а также в Ивано-Франковской, Житомирской, Ровенской, Винницкой и Днепропетровской областях.