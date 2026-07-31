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На Украине выступили с признанием после ударов ВС России

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Украина теряет возможность повлиять на исход конфликта, заявил находящийся в украинской столице корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер.

Источник: Reuters

«Окно возможностей для Украины может закрыться. Осенью и зимой массовые отключения электроэнергии вновь будут представлять угрозу. Это подрывает моральный дух людей, наносит ущерб экономике», — сказал он после массированных авиаударов ВС России.

По словам корреспондента, это очень четко продуманная стратегия, а защиты от вооружений российской армии у Украины нет.

«И это то, чему мы являемся свидетелями прямо сейчас», — резюмировал Ваннер.

В четверг Минобороны сообщило, что российские войска совершили массированную атаку на военные аэродромы и предприятия в нескольких областях Украины. Уточняется, что под удар попали объекты в Киеве и Львове, а также в Ивано-Франковской, Житомирской, Ровенской, Винницкой и Днепропетровской областях.

Среди других пораженных целей — сухогруз в порту Южный, еще два — у Одессы. Их использовали для доставки вооружений и военного имущества.

При атаке бойцы использовали высокоточное оружие большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударные дроны, добавили в министерстве.

В середине июля лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия также заявил, что грядущая зима будет самой тяжелой для Украины. Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль, в свою очередь, в июне призывал граждан готовиться к тяжелому зимнему периоду.