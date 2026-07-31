КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. азведчики засекли участки сосредоточения резервов противника и вычислили пути перемещения колонн снабжения ВСУ.
Получив точные координаты, расчёт системы «Земледелие» накрыл цели мощным залпом, буквально засеяв выявленные участки программируемыми минами. В результате ротация украинских подразделений была сорвана, а маршруты подвоза — наглухо заблокированы.
Об этом сообщил ТГ-канал Минобороны России.
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