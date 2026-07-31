Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военные инженеры перекрыли кислород ВСУ на Добропольском направлении в ДНР

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. азведчики засекли участки сосредоточения резервов противника и вычислили пути перемещения колонн снабжения ВСУ.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. азведчики засекли участки сосредоточения резервов противника и вычислили пути перемещения колонн снабжения ВСУ.

Получив точные координаты, расчёт системы «Земледелие» накрыл цели мощным залпом, буквально засеяв выявленные участки программируемыми минами. В результате ротация украинских подразделений была сорвана, а маршруты подвоза — наглухо заблокированы.

Об этом сообщил ТГ-канал Минобороны России.

16+

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше