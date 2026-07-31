Дроны-моряки: какие безэкипажные катера разрабатываются для ВМФ России

За последние годы в России представили несколько безэкипажных катеров различного назначения. На форуме «Армия-2023» на стенде Корпорации морского приборостроения (ныне в составе Объединенной судостроительной корпорации) были показаны БЭК «Лабиринт» и «Фарватер». Первый предназначен для патрулирования различных акваторий, предупреждения браконьерства, мониторинга окружающей среды в интересах государственных служб и силовых структур. Катер оснащен дизельным двигателем, имеет длину около 3 м, запас хода до 250 км, может нести до 100 кг полезной нагрузки, способен работать как в телеуправляемом, так и автономном режиме.