Дроны-моряки: какие безэкипажные катера разрабатываются для ВМФ России

От Теслы до спецоперации.
Считается, что первое в мире радиоуправляемое судно — прообраз современного морского дрона — сконструировал и представил в 1898 году изобретатель Никола Тесла. Историки отмечают, что одновременно похожие опыты проводил «русский Тесла» — ученый Николай Пильчиков. После сообщений об экспериментах Александра Попова в области радиотехники Пильчиков присоединился к исследованию радиоволн. 25 марта 1898 года во время публичной лекции он продемонстрировал, как с помощью электромагнитных колебаний можно зажечь маяк, выстрелить из пушки и взорвать мину.
Впервые катера-камикадзе, управляемые по проводам или радиоканалу, применила Германия в ходе Первой мировой войны для ударов по кораблям противника — и даже утопила британский монитор «Эребус».
Подобные разработки велись и в Советском Союзе в 1920—1930-е годы, а во время Великой Отечественной войны дооснащенные радиоуправлением торпедные катера пытались применять на Черном море. Их оператор располагался на гидросамолете. Нанести противнику урон такими дронами не удалось.
В ходе специальной военной операции Минобороны России неоднократно рассказывало о попытках Украины атаковать российские корабли с помощью безэкипажных катеров. Российские военные успешно им противодействуют.
В России аппараты этого типа разрабатывались до начала спецоперации. Посетители Международного военно-морского салона (МВМС) в 2019 году могли ознакомиться с безэкипажным катером типа «Сканда». В 2023 году он применялся на учениях в Охотском море для идентификации морских мин.
Современные российские морские дроны.
За последние годы в России представили несколько безэкипажных катеров различного назначения. На форуме «Армия-2023» на стенде Корпорации морского приборостроения (ныне в составе Объединенной судостроительной корпорации) были показаны БЭК «Лабиринт» и «Фарватер». Первый предназначен для патрулирования различных акваторий, предупреждения браконьерства, мониторинга окружающей среды в интересах государственных служб и силовых структур. Катер оснащен дизельным двигателем, имеет длину около 3 м, запас хода до 250 км, может нести до 100 кг полезной нагрузки, способен работать как в телеуправляемом, так и автономном режиме.
Второй аппарат крупнее: его длина 9,1 м, полное водоизмещение 2,7 т, он может двигаться автономно или на радиоуправлении, но на нем предусмотрено место для экипажа.
На том же форуме демонстрировался обучающий робототехнический комплекс на базе БЭК «Макаровец» с модульной сменной полезной нагрузкой. Комплекс разработан в Тихоокеанском высшем военно-морском училище, катер может оснащаться дистанционно управляемым вооружением, автономными и телеуправляемыми подводными аппаратами, посадочной площадкой для беспилотников.
На Международном военно-морском салоне «Флот-2024» были впервые представлены российские БЭК «Оркан», «Визир» и «БЭК-1000». «Оркан» — базовая платформа для создания морского роботизированного комплекса с многоцелевым безэкипажным катером. «БЭК-1000» может нести различную полезную нагрузку массой до 1 т. «Визир» имеет длину 7 м, способен пройти 270 морских миль и разогнаться до 45 узлов.
В 2025 году стало известно, что Черноморскому флоту ВМФ России для испытаний и последующих доработок был передан БЭК «Катран». Это многоцелевой безэкипажный катер, который может длительное время нести боевое дежурство в автономном режиме.
В январе 2025 года помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью «Российской газете» сообщил, что российский Военно-морской флот уже оснащается безэкипажными катерами, а их производство с учетом опыта специальной военной операции значительно увеличено.
Впервые российский безэкипажный катер поразил украинский корабль в августе 2025 года. Морской дрон настиг средний разведывательный корабль «Симферополь» ВМС Украины в устье Дуная, в результате чего тот затонул.
Во время МВМС «Флот-2026» компания «Рособоронэкспорт» (в составе госкорпорации «Ростех») продемонстрировала безэкипажные надводные аппараты «Бриз» и «БЭК-6». Как и «Оркан», они являются базовой платформой для создания комплекса со сверхмалыми БЭК различного назначения. Также компания Zala показала БЭК «Кама» гражданского и специального назначения. Катер может нести до 600 кг полезной нагрузки и удаляться на 700 км.
От катеров к кораблям.
В июле 2026 года главнокомандующий ВМФ РФ адмирал флота Александр Моисеев в эфире передачи «Военная приемка» на телеканале «Звезда» напомнил, что в Вооруженных силах России создан отдельный быстро развивающийся род войск беспилотных систем. В ВМФ РФ уже сформированы полки таких аппаратов.
«То есть это не просто какие-то планы — это объективная реальность сегодняшнего дня: именно полки беспилотных систем в структуре флотов. 1 июля [2026 года] мы сформировали полк в том числе на Северном флоте, обеспечивали его всем вооружением», — отметил главнокомандующий ВМФ РФ, добавив, что в 2027 году планируется сформировать структуру беспилотных систем на Тихоокеанском флоте.
«Мы создаем [безэкипажный] корабль, который решает задачи поиска подводных лодок, объектов подводных», — сообщил Моисеев. Он назвал водоизмещение нового крупного безэкипажного корабля: 500 т. «Это класс малого корабля», — провел аналогию главком ВМФ России.
По словам Моисеева, строительство роботизированного корабля заложено в текущей государственной программе вооружений. «Он станет основой дальнейшего развития безэкипажных систем», — сказал Моисеев.
Зарубежные разработки.
Безэкипажные корабли подобного тоннажа разрабатываются в США. Портал The War Zone обратил внимание, что Управление перспективных исследовательских проектов Минобороны США (DARPA) работало над роботизированным противолодочным кораблем с 2010 года.
В результате появился аппарат Sea Hunter, который в 2016—2017 годах проходил эксплуатационные испытания. Корабль имеет водоизмещение 135 т, длину 40 м и выполнен по схеме тримарана. В 2018 году DARPA передало работы по проекту Научно-исследовательскому управлению ВМС США (ONR), а в 2019 году появилась информация, что ход дальнейших работ над Sea Hunter был засекречен.
В 2022 году на форуме «Армия-2022» разработку, аналогичную Sea Hunter, представил в виде модели Китай.
Как рассказали ТАСС на китайском стенде, это многоцелевая безэкипажная платформа, которая может оснащаться различным оборудованием и вооружением. Водоизмещение аппарата — 100 т, дальность автономного плавания — 4 тыс. морских миль.
Виктор Бодров.