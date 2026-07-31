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США расширят выдачу паспортов с портретом Трампа

Американцы, проживающие за пределами Вашингтона, смогут оформить лимитированную серию паспортов США с изображением президента Дональда Трампа, приуроченную к 250-летию страны. Об этом пишет Associated Press.

Американцы, проживающие за пределами Вашингтона, смогут оформить лимитированную серию паспортов США с изображением президента Дональда Трампа, приуроченную к 250-летию страны. Об этом пишет Associated Press.

В начале августа 27 паспортных столов Госдепартамента по всей стране начнут выдавать такие паспорта, в том числе в Чикаго, Далласе, Детройте, Нью-Йорке. За месяц к программе подключатся остальные региональные отделения. Ранее документ этой серии можно было получить только при личном обращении в столице.

В ведомстве отметили, что из-за высокого спроса принято решение выпустить дополнительный тираж в 250 тыс. экземпляров, получивших название «Паспорт патриота» (Patriot Passport).

Дональд Трамп стал первым ныне живущим президентом, изображенным в американском паспорте. Выпуск паспортов стал частью программы America250, по которой изображение господина Трампа размещают на пропусках в национальные парки, памятных монетах, а его подпись — на новых банкнотах американской валюты.

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