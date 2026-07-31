США расширят выдачу паспортов с портретом Трампа

В начале августа 27 паспортных столов Госдепартамента по всей стране начнут выдавать такие паспорта, в том числе в Чикаго, Далласе, Детройте, Нью-Йорке. За месяц к программе подключатся остальные региональные отделения. Ранее документ этой серии можно было получить только при личном обращении в столице.