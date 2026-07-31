Армения сделала заявление по железнодорожной концессии: в РЖД дали чёткий ответ

Глава РЖД Олег Белозеров прокомментировал заявления Армении о возможных претензиях к Южно-Кавказской железной дороге (ЮКЖД). Он выразил недоумение позицией Еревана, а также требованиями о взыскании арендной платы за железнодорожную инфраструктуру.
«Необходимо отметить, что российская сторона в лице ЗАО “Южно-кавказская железная дорога” и его единственного акционера ОАО “РЖД” последовательно и в полном объеме исполняют взятые на себя обязательства в рамках концессионного договора от 2008 года», — говорится в сообщении.
Как отметил глава РЖД, концессионный договор позволил Армении получить обновленную железную дорогу, не тратя при этом бюджетные средства на ее восстановление и обслуживание. Вся полученная прибыль направлялась на развитие дороги, а дивиденды акционеру ни разу не выплачивались.
С 2008 по 2025 год инвестиции из средств РЖД и доходов ЮКЖД составили порядка $396,3 млн. Все эти вложения полностью подтверждены документально. ЮКЖД — один из крупнейших и значимых национальных работодателей в Армении.
Кроме того, уточняется, что ликвидация последствий разлива реки Дебед на железнодорожные пути в Армении была профинансирована из Резервного фонда РФ. В 2021 году Армения получила 27 новых вагонов производства «Трансмашхолдинга», а за последние годы также было приобретено четыре новых электропоезда ЭП2Д.
Глава РЖД заявил, что компания намерена неукоснительно придерживаться концессионного договора. При этом он предупредил: если армянская сторона инициирует его расторжение или корректировку условий, это дает РЖД право на возмещение всех вложенных в ЮКЖД средств.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян накануне заявил, что вопрос о концессии на управление железными дорогами будет обсуждаться с Москвой в дружеском ключе. При этом он допустил обращение в арбитраж в случае разногласий.
Напомним, Пашинян подчеркнул, что железные дороги являются собственностью Армении, и только республика вправе определять порядок их использования. Он также не исключил взимания с России ежегодной платы в 2 млрд долларов за пользование ЮКЖД.
Действующая концессия РЖД на управление армянскими железными дорогами была заключена в 2008 году и рассчитана до 2038 года. В рамках соглашения концессионер обязался вложить около 400 млн долларов в инфраструктуру и еще примерно 170 млн — в модернизацию подвижного состава.