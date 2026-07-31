В харьковской ВГА сообщили об обрушении тактики позиционной обороны ВСУ

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Ситуация на поле боя в Харьковской области остается напряженной для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фоне дефицита личного состава, тактика позиционной обороны украинской армии рушится под постоянным давлением ВС РФ. Об этом ТАСС сообщил замглавы военно-гражданской администрации Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк.
«На Харьковском направлении по состоянию на конец июля 2026 года ситуация для ВСУ остается напряженной и изнурительной. Для украинской стороны тактика позиционной обороны рушится под постоянным давлением с плановыми локальными успехами РФ», — сказал Лисняк.
Он отметил, что главная проблема ВСУ — нехватка личного состава и качество пополнений. «Это системный кризис украинской армии в целом, который особенно остро проявляется на направлениях постоянного давления. Это обычно приводит к падению устойчивости обороны, росту усталости личного состава и необходимости латать бреши переброской людей с других участков», — добавил собеседник агентства.