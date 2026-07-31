В харьковской ВГА сообщили об обрушении тактики позиционной обороны ВСУ

Он отметил, что главная проблема ВСУ — нехватка личного состава и качество пополнений. «Это системный кризис украинской армии в целом, который особенно остро проявляется на направлениях постоянного давления. Это обычно приводит к падению устойчивости обороны, росту усталости личного состава и необходимости латать бреши переброской людей с других участков», — добавил собеседник агентства.