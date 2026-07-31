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В Краснодаре и Геленджике возможны корректировки расписания рейсов

Росавиация: в Краснодаре и Геленджике возможны корректировки расписания рейсов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Корректировки в расписании рейсов возможны в аэропортах Геленджика и Краснодара из-за временных ограничений в ряде районов Краснодарского края, сообщила Росавиация.

«Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Краснодарского края сказались на возможности использования маршрутов для полетов в/из Геленджика и Краснодара. В этой связи в аэропортах Геленджик и Краснодар (“Пашковский”) возможны корректировки в расписании рейсов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что статус рейса пассажиры могут уточнить с помощью онлайн-табло.