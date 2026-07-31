В Краснодаре и Геленджике возможны корректировки расписания рейсов

«Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Краснодарского края сказались на возможности использования маршрутов для полетов в/из Геленджика и Краснодара. В этой связи в аэропортах Геленджик и Краснодар (“Пашковский”) возможны корректировки в расписании рейсов», — говорится в сообщении.