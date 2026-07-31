Устная часть в ЕГЭ по истории появится к 2030 году

По его словам, уже ведётся разработка соответствующих моделей. Сначала устный экзамен в штатном режиме появится у девятиклассников — по истории в 2028 году. Затем нововведение затронет и ЕГЭ: историю планируется сделать первым предметом, где появится устная часть.