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ТАСС: ВСУ заняли дома в селах Харьковской области, где объявили эвакуацию

В российских силовых структурах сообщили, что администрация региона распространила ложную информацию о нахождении практически 1 тыс. мирных жителей в селах Старосалтовской общины.

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Большая часть домов в девяти селах Харьковской области, откуда объявили эвакуацию, занята ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Администрация Харьковской области распространила ложную информацию о нахождении практически 1 000 мирных жителей в селах Старосалтовской общины, большая часть из которых давно заброшена, а домовладения заняты украинскими националистами», — сказал собеседник агентства.

Ранее глава подконтрольной Киеву Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов объявил принудительную эвакуацию семей с детьми еще из девяти населенных пунктов, расположенных вблизи зоны боевых действий.

В последнее время в Харьковской области неоднократно расширяли зону эвакуации, в том числе принудительной. Она затронула часть населенных пунктов Богодуховского, Золочевского, Купянского и Шевченковского районов. Власти на местах объявляют об эвакуации довольно часто из-за приближения линии боевого соприкосновения. 2 марта Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий принудительно эвакуировать детей с территорий вблизи активных боевых действий без согласия родителей.

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