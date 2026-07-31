ТАСС: ВСУ заняли дома в селах Харьковской области, где объявили эвакуацию

В последнее время в Харьковской области неоднократно расширяли зону эвакуации, в том числе принудительной. Она затронула часть населенных пунктов Богодуховского, Золочевского, Купянского и Шевченковского районов. Власти на местах объявляют об эвакуации довольно часто из-за приближения линии боевого соприкосновения. 2 марта Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий принудительно эвакуировать детей с территорий вблизи активных боевых действий без согласия родителей.