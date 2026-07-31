МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Большая часть домов в девяти селах Харьковской области, откуда объявили эвакуацию, занята ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«Администрация Харьковской области распространила ложную информацию о нахождении практически 1 000 мирных жителей в селах Старосалтовской общины, большая часть из которых давно заброшена, а домовладения заняты украинскими националистами», — сказал собеседник агентства.
Ранее глава подконтрольной Киеву Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов объявил принудительную эвакуацию семей с детьми еще из девяти населенных пунктов, расположенных вблизи зоны боевых действий.
В последнее время в Харьковской области неоднократно расширяли зону эвакуации, в том числе принудительной. Она затронула часть населенных пунктов Богодуховского, Золочевского, Купянского и Шевченковского районов. Власти на местах объявляют об эвакуации довольно часто из-за приближения линии боевого соприкосновения. 2 марта Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий принудительно эвакуировать детей с территорий вблизи активных боевых действий без согласия родителей.