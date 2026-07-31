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Литва и Нидерланды договорились обмениваться секретной информацией

В Минобороны республики заявили, что Амстердам является одним из наиболее активных союзников по боевой группе дислоцированного в стране батальона НАТО.

ВИЛЬНЮС, 31 июля. /ТАСС/. Литва и Нидерланды заключили договор об обмене секретной информацией и ее защите. Об этом сообщило Минобороны балтийской республики.

«Подписанным соглашением создаются условия для обмена засекреченной информацией между оборонными ведомствами Литвы и Нидерландов, другими ответственными инстанциями», — приводятся в сообщении слова литовского замминистра Дайнюса Ивошки.

Договор устанавливает обязанности сторон и требования к ним. Им предусматриваются меры, необходимые для охраны секретной информации, в том числе по организации визитов, процедуры ее передачи, расследования возможных нарушений.

Как отметило Минобороны, Нидерланды являются одним из наиболее активных союзников по боевой группе дислоцированного в Литве сводного батальона НАТО передового базирования, миссии Североатлантического альянса по охране воздушного пространства стран Балтии.

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