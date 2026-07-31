Трамп объявил соглашение о разоружении ХАМАС в секторе Газа

Дональд Трамп заявил, что переговорщики в Каире достигли соглашения о разоружении ХАМАС в секторе Газа. По мере выполнения соглашения израильские войска должны выводиться из сектора Газа, а ответственность за безопасность перейдет к международным силам и новой палестинской полиции. Представители ХАМАС подтвердили, что вопрос оружия обсуждался на переговорах, однако связали его решение с выводом израильских войск, передачей управления палестинской администрации и началом восстановления анклава. Израиль официально о поддержке договоренности не объявил.