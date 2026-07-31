Politico: союзники не готовы оказать США военную поддержку в конфликте с Ираном

ВАШИНГТОН, 31 июля. /ТАСС/. Союзники Вашингтона не демонстрируют готовности оказать США прямую военную поддержку в конфликте с Ираном. Об этом сообщила американская газета Politico со ссылкой на дипломатические источники.
«Многие союзники Америки по всему миру все больше склоняются к тому, чтобы дождаться завершения войны с Ираном, хотя администрация [президента США Дональда] Трампа и заявляет, что их помощь требуется для прекращения конфликта, который быстро выходит из-под контроля», — отмечается в материале. «Как сообщили европейские и азиатские дипломаты, их страны не хотят рисковать безопасностью граждан, пока Вашингтон и Тегеран не договорятся прекратить обстреливать друг друга», — подчеркивает издание.
В публикации уточняется, что «традиционные партнеры США опасаются оказывать какую-либо прямую поддержку, пока не получат гарантий того, что будет долгосрочное прекращение огня или иные обещания» со стороны Вашингтона. Один из источников газеты из числа европейских дипломатов, в частности, отметил, что его страна готова активнее поддерживать США в конфликте с Ираном, если американская сторона согласится усилить свое военное присутствие в прибалтийских государствах.
Издание также приводит слова украинского чиновника. Как он утверждает, украинская сторона готова предоставить Вашингтону и его союзникам на Ближнем Востоке технологии противодействия беспилотникам, «особенно, если Киев в ответ получит вооружения».
США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Однако в ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, обвинив его в нарушении условий достигнутых договоренностей в части, касающейся Ормузского пролива.