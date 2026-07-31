Politico: союзники не готовы оказать США военную поддержку в конфликте с Ираном

«Многие союзники Америки по всему миру все больше склоняются к тому, чтобы дождаться завершения войны с Ираном, хотя администрация [президента США Дональда] Трампа и заявляет, что их помощь требуется для прекращения конфликта, который быстро выходит из-под контроля», — отмечается в материале. «Как сообщили европейские и азиатские дипломаты, их страны не хотят рисковать безопасностью граждан, пока Вашингтон и Тегеран не договорятся прекратить обстреливать друг друга», — подчеркивает издание.