Россия поможет Белоруссии в случае провокаций на границе, заявил постпред

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Россия поможет Белоруссии как по линии Союзного государства, так и по линии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в случае провокаций на границе с Украиной и другими недружественными странами, заявил РИА Новости постпред РФ при ОДКБ Виктор Васильев.
«Напряженность растет, при этом руководство Республики Беларусь стремится избежать и конфронтационной риторики, и провокационных действий. Но сопредельные государства должны понимать, что Россия свое “плечо” подставит как в формате Союзного государства, так и ОДКБ», — сказал Васильев.
Он подчеркнул, что «главное слово за белорусской стороной» относительно обстановки по периметру границы Белоруссии с Украиной и с другими недружественными странами.