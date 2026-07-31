Россия поможет Белоруссии в случае провокаций на границе, заявил постпред

«Напряженность растет, при этом руководство Республики Беларусь стремится избежать и конфронтационной риторики, и провокационных действий. Но сопредельные государства должны понимать, что Россия свое “плечо” подставит как в формате Союзного государства, так и ОДКБ», — сказал Васильев.