Дмитриев сравнил ситуацию с беженцами в Сеуте с падением Рима в 410 году

«Варвары у ворот: 410 год нашей эры против современности», — написал Дмитриев в социальной сети X.
К публикации он прикрепил картину американского художника Томаса Коула «Крушение» из цикла «Путь империи», а также добавил фотографию окрестностей Сеуты с беженцами, сделанную 30 июля.
Кроме того, Дмитриев высказался о миграционной политике европейских стран.
«Сеута — лишь яркая иллюстрация политики ЕС/Великобритании по мигрантам, которая основана на левых надеждах, что мигранты и их потомство будут голосовать за левых», — отметил он.
В последние дни испанская Сеута столкнулась с резким увеличением числа мигрантов, которые пытаются прорваться в автономный город с территории Марокко пешком и вплавь. Во время попыток переправиться через реку уже погибли более десяти человек.
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