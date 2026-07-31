В группировке «Север» сообщили об уничтожении более 10 дронов ВСУ под Харьковом

БЕЛГОРОД, 31 июля. /ТАСС/. Военнослужащие 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север» сбили более 10 дронов самолетного типа ВСУ в Харьковской области за неделю. ВСУ использовали БПЛА для ведения разведки, сообщил ТАСС командир взвода охраны с позывным Оса.
«Силами расчетов ударных дронов подразделений войск беспилотных систем и мобильных огневых групп 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск “Север” за неделю уничтожено более 10 разведывательных беспилотников самолетного типа боевиков ВСУ в Харьковской области», — рассказал он.
По словам Осы, украинские разведывательные дроны летят на большой высоте, для их поражения «Север» применяет стрелковое оружие, а также специальные ударные БПЛА.