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В группировке «Север» сообщили об уничтожении более 10 дронов ВСУ под Харьковом

Командир взвода охраны с позывным Оса отметил, что бойцы ВС РФ применяют стрелковое оружие и специальные ударные БПЛА для поражения разведывательных беспилотников противника.

БЕЛГОРОД, 31 июля. /ТАСС/. Военнослужащие 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север» сбили более 10 дронов самолетного типа ВСУ в Харьковской области за неделю. ВСУ использовали БПЛА для ведения разведки, сообщил ТАСС командир взвода охраны с позывным Оса.

«Силами расчетов ударных дронов подразделений войск беспилотных систем и мобильных огневых групп 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск “Север” за неделю уничтожено более 10 разведывательных беспилотников самолетного типа боевиков ВСУ в Харьковской области», — рассказал он.

По словам Осы, украинские разведывательные дроны летят на большой высоте, для их поражения «Север» применяет стрелковое оружие, а также специальные ударные БПЛА.

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