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МИД Испании вызвал посла Италии из-за слов о приостановке Шенгенского соглашения

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес вызвал посла Италии после слов главы итальянского МИД Антонио Таяни о том, что он поддерживает приостановку Шенгенского соглашения с Мадридом. Он заявил это из-за миграционного кризиса в двух испанских анклавах на северном побережье Африки, где тысячи людей вчера попытались незаконно прорваться через границу.

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес вызвал посла Италии после слов главы итальянского МИД Антонио Таяни о том, что он поддерживает приостановку Шенгенского соглашения с Мадридом. Он заявил это из-за миграционного кризиса в двух испанских анклавах на северном побережье Африки, где тысячи людей вчера попытались незаконно прорваться через границу.

В публикации в соцсети X господин Таяни также раскритиковал решение Мадрида о легализовать до 500 тыс. нелегальных иммигрантов, о котором правительство Испании заявляло еще в январе. Министр написал, что действия Испании представляют угрозу для национальной безопасности, глубоко ошибочны и способствуют нелегальному ввозу мигрантов.

В Испании возмутились из-за этих слов. «Это сообщение недостойно министра иностранных дел страны-партнера и дружественной страны, от которой мы ожидаем европейской солидарности», — ответил глава испанского МИД в соцсети X.

Накануне сотни мигрантов из Марокко добрались вплавь до испанского анклава Сеута на северном побережье Африки. По данным телеканала TVE, речь идет о числе от 2 до 3 тыс. человек. Власти Испании задействовали подразделения сухопутных войск для помощи местной полиции. Подобное произошло в автономном городе Мелилье на границе с Марокко.

Кризис произошел после недавнего решения Верховного суда Испании о запрете «экспресс-высылки» мигрантов, которых перехватывают в море при попытке доплыть до анклавов. Испанская оппозиция обвинила правительство в провоцировании миграционного кризиса.