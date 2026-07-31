МИД Испании вызвал посла Италии из-за слов о приостановке Шенгенского соглашения

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес вызвал посла Италии после слов главы итальянского МИД Антонио Таяни о том, что он поддерживает приостановку Шенгенского соглашения с Мадридом. Он заявил это из-за миграционного кризиса в двух испанских анклавах на северном побережье Африки, где тысячи людей вчера попытались незаконно прорваться через границу.